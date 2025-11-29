Neuer Preis, neuer Ort: Gleich mehrere Premieren bei Romy-Verleihung

Im Vorfeld war er eigentlich für eine Kristall–Romy angekündigt worden. Diese erhielt dann aber TV–Wettermoderatorin Christa Kummer. Gottschalk nahm es gelassen: «Kristalle oder Diamanten – ich mag beides gern.» Seine Dankesrede stand nach dem unglücklichen Auftritt bei der Bambi–Verleihung unter besonderer Beobachtung, wie er selbst wusste. «Ich werde mich morgen in Deutschland wieder entschuldigen müssen, weil ich gesagt habe, dass mir der österreichische Humor mehr liegt als der deutsche», sagte er auf der Bühne.