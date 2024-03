Neuer Preis: RTL+ kürt die besten Reality-Stars des Jahres

Sie starten in «Germany's Next Topmodel, »Goodbye Deutschland« oder »Der Bachelor« – und qualifizieren sich damit für »Kampf der Realitystars«, »Das Sommerhaus der Stars« oder »Promis unter Palmen". Die Beliebtheit von Realityshows hat einen ganz neuen Typus von Star hervorgebracht. Matthias Mangiapane (40), Evelyn Burdecki (35) Mike Heiter (31), Elena Miras (31) tingeln durch einschlägige Formate. Sie verstehen sich durchaus selbstbewusst als Entertainer – was sie ja auch sind. Einen eigenen Preis, der ihre Leistung würdigt, gab es in Deutschland bisher noch nicht. Diese Lücke will nun RTL+ schliessen.