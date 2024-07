Neuer Premier für Grossbritannien: Das passiert jetzt bei König Charles

Abschiedsaudienz für Rishi Sunak

Rishi Sunak wird demnach als erster in den Buckingham Palast eingeladen, wo er dem Bericht zufolge am heutigen Freitag (5. Juli) am späten Vormittag eintreffen soll. Bei diesem Termin kann der scheidende Premierminister seine Ehepartnerin und seine Kinder zu einer «Abschiedsaudienz» mitbringen, heisst es. Danach verliert er seine Amtsprivilegien. Nachdem er in einem Dienstwagen der Regierung zum Palast gefahren wurde, müsse er seine Abreise in einem Privatwagen selbst organisieren, führt die «Times» aus. Es werde auch keine offiziellen Fotos von Sunak geben, wie er die königliche Residenz verlässt. Zudem wird er im Palast seinem Nachfolger nicht begegnen, wie «The Telegraph» berichtet.