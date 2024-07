Neuer Rekord und Deutschland-Erfolg für «Alles steht Kopf 2»

«Alles steht Kopf 2» hat bereits «Dune 2» als erfolgreichsten Kinofilm des Jahres 2024 entthront – nun hat der Pixar–Film den nächsten Meilenstein geschafft. Die Fortsetzung des modernen Animationsklassikers von 2015 hat über eine Milliarde US–Dollar eingespielt. Um genau zu sein, sind es 1,014 Milliarden Dollar, die «Inside Out 2» (Originaltitel) weltweit umsetzte. Und das in nicht einmal drei Wochen seit dem Kinostart am 12. Juni.