Neuer Schock für Norwegen-Royals: Marius Borg Høiby wieder verhaftet

Wie unter anderem die norwegische Zeitung «VG» berichtete, wurde Høiby am Montag gegen 23:10 Uhr von der Polizei in einem Auto festgenommen. Die Verhaftung habe in der Nähe von Skaugum stattgefunden, der Residenz von Kronprinz Haakon (51). Nach Angaben von «VG» muss sich der Vorfall Anfang des Jahres an einer Adresse in Oslo ereignet haben. Die betroffene Frau sei nicht unter den bisher bekannten angeblichen Opfern des Stiefsohns von Haakon.