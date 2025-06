Neuer Song und Auftritt in Berlin: Pet Shop Boys erinnern an Nawalny

Das Event in Erinnerung an Nawalny findet in der Uber Eats Music Hall in der deutschen Hauptstadt statt. «Die Veranstaltung soll Menschen zusammenbringen, die sich für ein freies Russland einsetzen. Der Erlös geht an die You Are Not Alone Foundation, die politisch Inhaftierte in Russland und deren Familien unterstützt», heisst es weiter über «This Is Navalny».