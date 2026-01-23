Neuer Song von Harry Styles: «Aperture» spaltet das Netz

Musikvideo kommt noch am gleichen Tag

Harry Styles selbst kündigte für Freitagnachmittag ein Musikvideo zum Song an. Auf Social Media teilte er mit, dass es um 17 Uhr britischer Zeit – und damit um 18 Uhr deutscher Zeit – erscheinen wird. In der BBC–Radiosendung «Radio 1 Breakfast» verriet er ausserdem mehr über «Aperture». «Wir hatten den Grossteil des Albums fertiggestellt», so Styles. «Als wir am Ende zu diesem Song kamen, fühlten wir uns am freiesten und hatten zu diesem Zeitpunkt richtig viel Spass.» Der Song repräsentiere das Thema des gesamten Albums und sei der perfekte Abschluss.