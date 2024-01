Neuer Sonntagstalk «Caren Miosga»: So tickt die Gastgeberin

Vielleicht geht es ihr auch mit dem neuen Talk–Format so. Der «Tagesschau» sagte sie vor Kurzem jedenfalls: «Also erst mal schaue ich dem mit grossem Respekt und grosser Demut entgegen. Denn ich finde, dass Anne Will das 16 Jahre lang brillant gemacht hat.» Am meisten freue sie sich darauf, «vor leibhaftigen Menschen zu sitzen. Dem Gegenüber in die Augen zu schauen und nicht über diese Verbindung vom Studio über die Kamera», so Miosga über die Option auf «echte Gespräche».