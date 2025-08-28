Neuer «Star Wars»-Film «Starfighter»: Drehstart und Cast bestätigt

Schon bald werden «Star Wars»–Fans Ryan Goslings (44) Debüt in der weit, weit entfernten Galaxis erleben können. Im Mai 2027 soll «Star Wars: Starfighter» in den Kinos starten. Shawn Levy (57), der Regisseur des Films, hat jetzt den Drehstart verkündet. «Ich fühle mich zutiefst aufgeregt und geehrt, da wir mit der Produktion von ‹Star Wars: Starfighter› beginnen», sagte Levy in einer offiziellen Mitteilung. Zudem sind weitere Cast–Mitglieder neben Gosling erstmals bestätigt worden.