Neuer «Star Wars»-Film «Starfighter» mit Ryan Gosling angekündigt

Letzter «Star Wars»–Kinofilm liegt über fünf Jahre zurück

Ryan Gosling war indes bei seinem Auftritt voll des Lobes für die leidenschaftlichen «Star Wars»–Fans. «Hier zu sein und euch alle zu sehen, macht es noch inspirierender, es zu tun. Es gibt so viel Kreativität und Vorstellungskraft in diesem Raum, und es gibt so viel Liebe. Es ist eine grossartige Erinnerung daran, wie viel uns Filme bedeuten können, insbesondere wie viel uns diese Filme bedeuten», sagte er laut «Deadline» am Ende der Präsentation an das schreiende Publikum gerichtet. In Anspielung auf den legendären «Star Wars»–Ausspruch «Möge die Macht mit Dir sein» fügte er noch hinzu: «Mögen die Fans mit uns sein.»