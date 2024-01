Neuer «Star Wars»-Film: «The Mandalorian & Grogu» geht in Produktion

Warten auf «Star Wars: New Jedi Order»

Aktuell ist zudem der Film «Star Wars: New Jedi Order» angekündigt, in dem Daisy Ridley (31) in ihrer Paraderolle Rey zurückkehren wird. Die Regisseurin des neuen Kino–Spektakels ist die pakistanisch–kanadische Filmemacherin Sharmeen Obaid–Chinoy (45). Sie wird die erste Frau und die erste Person of Color sein, die bei einem «Star Wars»–Film Regie führen wird. Spekulationen zufolge könnte der neue «Star Wars»–Film in den kommenden drei Jahren ins Kino kommen. Bislang ist noch nicht bekannt, wann die Dreharbeiten starten.