Neuer Style gefällig? Diese Haarschnitte sind im Frühling 2026 Trend

Schulterlanger Midi–Cut

Wer eine mittlere Haarlänge bevorzugt, greift zum schulterlangen Midi–Cut. Diese Frisur ist die perfekte Wahl für den Übergang von einem kurzen Bob zu langem Haar und endet genau zwischen Schlüsselbein und Brust. Der Schnitt wirkt besonders lebendig, wenn durch interne Stufungen Volumen erzeugt wird, während die Grundlinie zwar kompakt, aber dennoch weich geschnitten bleibt. Es ist ein vielseitiger Look, der bei jeder Haarstruktur für Bewegung sorgt.