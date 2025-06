Neuer «Superman»-Film: Stiehlt Hund Krypto allen die Show?

Wenn der Hund sein Alter Ego erkennt

Besonders amüsant: Ozu scheint seinen digitalen Doppelgänger zu erkennen. Während der Hund normalerweise bei fast jedem Tier auf dem Bildschirm bellt, reagiert er auf Krypto am heftigsten. «Er scheint sich selbst als Krypto am meisten anzugreifen», erzählt Gunn schmunzelnd in dem Magazin–Interview.