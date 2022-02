Neuer «Tatort» aus Kiel mit Axel Milberg und seinem Sohn August

Krimi-Fans dürfen sich schon bald auf einen neuen «Tatort» aus Kiel freuen. «Borowski und der Schatten des Mondes» flimmert am 10. April, 20:15 Uhr im Ersten über die TV-Bildschirme. Darin bekommt Axel Milberg (65) alias Kommissar Klaus Borowski erstmals familiäre Unterstützung von seinem Sohn August (geb. 2003). Der wird ebenfalls in die Rolle seines Vaters schlüpfen, allerdings in eine jüngere Version.