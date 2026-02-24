Neuer «Tatort» mit Maria Furtwängler: Ihre Mutter feiert ein Comeback

Mord im Demenzdorf?

Ihr neuer Fall führt Kommissarin Lindholm in ein sogenanntes Demenzdorf im fiktiven niedersächsischen Kleinhude, in dem Erkrankte möglichst normal ihren Alltag leben können. Dort gab es einen rätselhaften Todesfall – aber war es wirklich ein Unfall? Hauptkommissar Matthias Vogel ist überzeugt, dass hinter einem der Bewohner, dem freundlichen und beliebten Herrn König, ein Serienmörder steckt, der sieben Menschen ermordet hat. Das will ihm aber niemand glauben und verzweifelt wendet er sich an Charlotte Lindholm. Je tiefer die Kommissarin in den Fall eintaucht, desto mehr Abgründe tun sich auf – denn sowohl Vogel als auch die Heimleitung haben etwas zu verbergen. Im Laufe der Ermittlungen beginnt Lindholm sogar, ihrer eigenen Erinnerung zu misstrauen.