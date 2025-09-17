Neuer «Tatort»-Star: Das müssen die Fans über Denis Moschitto wissen

Schon mehrfach beim «Tatort»

Für Denis Moschitto wird das aber längst nicht der erste Auftritt im «Tatort». Er war bisher sechs Mal in Episoden zu sehen, erstmals 1999 als seine zweite Fernsehrolle überhaupt. 2003 wurde er für seine Mitwirkung in «Tatort: Romeo und Julia» sogar mit dem Günter–Strack–Fernsehpreis als bester Jungdarsteller ausgezeichnet. Sein bisher letzter Auftritt war 2014 in der Folge «Türkischer Honig».