Neuer Teaser: Starttermin der zweiten «Squid Game»-Staffel verkündet

In Teil eins der südkoreanischen Produktion wurden Hunderte hoch verschuldete Menschen zu einer Reihe von Wettkämpfen, angelehnt an koreanische Kinderspiele, eingeladen. Dem einzigen Sieger winkte ein exorbitant hohes Preisgeld, allen anderen der Tod. Für Netflix gehörte «Squid Game» mit 142 Millionen Streaming–Abrufen in den ersten Wochen nach Ausstrahlung 2021 zu den erfolgreichsten jemals gezeigten Formaten. Zudem bedeutete die Serie den internationalen Durchbruch für einige ihrer Stars – Hauptdarsteller Lee Jung–jae (51) etwa ist inzwischen in der «Star Wars»–Serie «The Acolyte» zu sehen.