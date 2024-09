Neuer Teaser zu «Squid Game»-Staffel 2: Spieler 456 zurück im Spiel

In einer ersten Szene zu Staffel 2, die Netflix im Februar 2024 veröffentlichte, hatte Gi–hun geschworen, die Hintermänner des Squid Game ausfindig zu machen, um sich an ihnen zu rächen. «Ich werde sie finden, egal was es kostet», kündigte er an. Im August folgte dann der erste Teaser, der aber nur diverse Mitspieler in den ikonischen Trainingsklamotten zeigte. Darunter war auch Gi–hun mit der Nummer 456.