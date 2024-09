Neuer «The Voice»-Coach Kamrad: Das bewundert er an Samu Haber

Kamrad (27) lieferte mit «Feel Alive» oder «I Believe» in den vergangenen Jahren erfolgreiche Chart–Hits. Jetzt nimmt der deutsche Singer–Songwriter auf dem roten Stuhl von «The Voice of Germany» als Coach Platz. Die Musikshow startet am 26. September (donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben sowie freitags um 20:15 Uhr in Sat.1 und jeweils auf Joyn) in die Blind Auditions. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt Kamrad, wie er mit seinem Status als «der Neue» umgeht, warum Coach–Kollege Samu Haber (48) für besondere Momente in der Show sorgt und was er sich für sein «Team Kamrad» vorgenommen hat.