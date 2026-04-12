Neuer «The Voice»-Moderator: Thore Schölermann feiert Matthias Killing

Offiziell bestätigt ist noch nicht, dass Matthias Killing (46) der neue Moderator bei «The Voice of Germany» wird. Doch Thore Schölermann (41), der seit 2012 durch das Castingformat geführt hat, feiert seinen vermeintlichen Nachfolger bereits öffentlich.
Matthias Killing als «Herzensmensch»
Nachdem die «Bild»–Zeitung über den neuen Job für den «Sat.1–Frühstücksfernsehen»–Mann berichtet hatte, meldete sich Schölermann am Wochenende in seiner Instagram–Story zu Wort. Er wisse schon «ein bisschen länger», wer sein Nachfolger bei «The Voice» wird und seine erste Reaktion sei gewesen, dass Matthias Killing einfach passe. Denn der sei ein «guter Typ». Er sei nicht nur ein guter Moderator und auch musikalisch, sondern vor allem auch ein «Herzensmensch». Genau das freut Schölermann, denn es sei so wichtig für die Talente und deren Angehörige, dass sie jemand vor, während und nach den Auftritten empathisch begleitet. Das sei ein ganz wichtiger Punkt bei dem Format.
Dann bekundete Schölermann noch direkt an seinen Nachfolger, dass er sich «riesig» für ihn freue. «Es hätte keinen besseren erwischen können.»
Thore Schölermann orientiert sich neu
Der 41–Jährige hatte die Show seit der zweiten Staffel 2012 moderiert. Mitte März 2026 gab er bekannt, dass er sich nach 14 Jahren verabschiedet. Ende 2025 zog er sich bereits von «The Voice Kids» zurück. 2024 hörte er beim Boulevardmagazin «taff» auf. Denn der Moderator will mehr Zeit für seine Familie haben, weshalb er sich beruflich neu aufstellt und drei Fast–Food–Filialen in Aachen übernommen hat.
Während also nun klar ist, wer in seine «The Voice»–Fussstapfen tritt, ist noch nicht bekannt, welche Stars in der 16. Staffel auf den markanten roten Drehstühlen der Coaches Platz nehmen wird. Im vergangenen Jahr waren dies Rea Garvey (52), Shirin David (30), Nico Santos (32), Michi Beck (57) und Smudo (58) sowie Calum Scott (36).