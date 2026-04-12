Neuer «The Voice»-Moderator: Thore Schölermann feiert Matthias Killing

Matthias Killing als «Herzensmensch»

Nachdem die «Bild»–Zeitung über den neuen Job für den «Sat.1–Frühstücksfernsehen»–Mann berichtet hatte, meldete sich Schölermann am Wochenende in seiner Instagram–Story zu Wort. Er wisse schon «ein bisschen länger», wer sein Nachfolger bei «The Voice» wird und seine erste Reaktion sei gewesen, dass Matthias Killing einfach passe. Denn der sei ein «guter Typ». Er sei nicht nur ein guter Moderator und auch musikalisch, sondern vor allem auch ein «Herzensmensch». Genau das freut Schölermann, denn es sei so wichtig für die Talente und deren Angehörige, dass sie jemand vor, während und nach den Auftritten empathisch begleitet. Das sei ein ganz wichtiger Punkt bei dem Format.