Neuer «Thor»-Trailer: Christian Bale beeindruckt als Götterschlächter

Zwar beweist sie in den rund zwei Minuten schon ihre neugewonnene Schlagfertigkeit, aber: «Das ist mein erster Bösewicht.» Den ersten vergesse man nie, erwidert daraufhin Thor, der sich bekanntlich schon mit Thanos und Co. herumschlagen musste. Apropos: Auch zwei andere liebgewonnene Figuren aus den «Avenger»-Streifen sind für einen Bruchteil zu sehen: Karen Gillan (34) als Nebula und Dave Bautista (53) als Drax. Nur ein kleiner Teil an Kino- und Marvel-Stars, die sich ab 6. Juli in «Love and Thunder» die Ehre geben werden.