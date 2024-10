Neuer TikTok-Trend: Was es mit dem Winter Arc auf sich hat

Winter Arc kann auch nach hinten losgehen

Um sich in der dunklen Jahreszeit vor einer depressiven Verstimmung zu schützen, sind Routinen und Strukturen psychologisch durchaus sinnvoll. Auffällig am Winter–Arc–Trend ist allerdings, dass er besonders von Männern in den sozialen Medien nahezu martialisch aufgegriffen wird. Sie scheren sich symbolisch die Köpfe und kündigen an, soziale Kontakte inklusive Partnerschaften für die nächsten Monate aus ihrem Leben zu streichen. So wollen sie jeglicher Ablenkung während ihrer Selbstoptimierungsphase aus dem Weg gehen.