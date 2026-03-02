Neuer Trailer von «Scary Movie 6» zeigt, wie verrückt es weitergeht

Die «Scary Movie»–Reihe meldet sich zurück: Dieses Jahr geht es nach 13 Jahren mit dem sechsten Teil weiter. Jetzt wurde der erste Trailer veröffentlicht.
Der Trailer zeigt, wie die Horrorkomödie ihre satirische Attacke auf das Genre fortsetzt und dabei moderne Blockbuster aufs Korn nimmt. Unter anderem sind Parodien auf Filme wie «M3GAN», «Blood & Sinners», die «Scream»–Reihe und «Halloween» zu sehen.
Im Clip sind einige bekannte Gesichter dabei: Anna Faris (49) und Regina Hall (55), die in den ersten Filmen der Serie Kultstatus erlangten, kehren als Cindy und Brenda zurück.
Ausserdem mischen Marlon Wayans und sein Bruder Shawn Wayans wieder mit – sie waren einst massgeblich an der Entstehung des Franchise beteiligt und treten nun erneut als kreative Köpfe hinter dem Projekt auf. Die beiden schreiben gemeinsam mit ihrem Bruder Keenen Ivory Wayans und Rick Alvarez das Drehbuch.
Mischung aus Reboot und Fortsetzung
Marlon Wayans selbst beschrieb den neuen Film gegenüber «Entertainment Weekly» als Mischung aus Reboot und Fortsetzung. Wayans ist nicht nur am Drehbuch beteiligt, er spielt auch wieder seine Kultfigur Shorty Meeks – und macht im Trailer direkt in die Kamera klar: «Wir sind zurück!»
Im Interview mit «Entertainment Weekly» erklärt Marlon ausserdem: «Was wir versuchen, ist, das Lachen zurückzubringen. Wir wollen Comedy machen, wie sie früher war. Und ich glaube, der einzige Weg dahin ist: Man muss die Cancel Culture canceln.» Politische Korrektheit scheint für das Projekt nicht an oberster Stelle zu stehen.
Erster Teil war kommerzieller Erfolg
Als «Scary Movie» Anfang der 2000er in die Kinos kam, traf die Horror–Persiflage den Nerv der Zeit. Der Film entwickelte sich schnell zum Publikumsliebling – und zugleich zu einem echten Überraschungserfolg an den Kinokassen: Mit einem Produktionsbudget von nur 19 Millionen US–Dollar spielte die Komödie weltweit etwa 278 Millionen Dollar ein. Dies ebnete den Weg für zahlreiche Fortsetzungen.
Mit «Scary Movie 6» kehren die Macher zurück zu den Wurzeln der Reihe und hoffen, an alte Erfolge anknüpfen zu können. Als Regisseur wurde Michael Tiddes (50) verpflichtet. Der Kinostart in Deutschland ist für den 11. Juni angesetzt.