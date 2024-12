Neuer Trailer zu Disneys «Schneewittchen» veröffentlicht

Der Trailer ist der zweite, der zu dem Film veröffentlicht wurde. Unter dem ersten Teaser auf dem Video–Portal reihten sich die negativen Kommentare regelrecht aneinander. «Spieglein, Spieglein an der Wand, nenn' mir den nächsten Flop in diesem und jedem anderen Land...», hiess es unter anderem. Der zweite Trailer scheint die Disney–Fans nun etwas versöhnlicher zu stimmen. «Der Trailer gefällt mir doch schon mal viel besser. Sieht nach einem charmanten Disney–Film aus», kommentiert etwa eine Person. Ob «Schneewittchen» die Disney–Liebhaber überzeugen kann, wird sich im kommenden Jahr zeigen: Am 20. März erscheint der Film in den deutschen Kinos.