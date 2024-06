Neuer «Tribute von Panem»-Film angekündigt: Start im Jahr 2026

Für alle Fans der von Suzanne Collins (61) ins Leben gerufenen «Die Tribute von Panem»–Romanreihe und der darauf aufbauenden Filmserie hat der heutige Tag hat gleich zwei erfreuliche Nachrichten gebracht: Collins' Verlag Scholastic kündigte am 6. Juni offiziell einen weiteren Teil der umjubelten Romanserie an. Das Buch mit dem Titel «Sunrise on the Reaping» soll am 18. März 2025 im Handel erscheinen. Und auch eine Filmadaption steht bereits fest.