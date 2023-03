Neuer «Tribute von Panem»-Film: Erstes Poster und Trailer-Ankündigung

Exakt acht Jahre nach der Veröffentlichung des letzten «Tribute von Panem»-Films «Mockingjay Teil 2» wird das Erfolgs-Franchise in diesem Jahr fortgesetzt. Am 16. November startet in den deutschen Kinos der Prequel-Film «Die Tribute von Panem» - The Ballad of Songbirds & Snakes" mit den Jungdarstellern Rachel Zegler (21) und Tom Blyth (28) in den Hauptrollen.