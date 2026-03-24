Neuer «Vaiana»-Trailer zeigt Dwayne Johnson erstmals als Halbgott

Im ersten «Vaiana»–Teaser aus dem November 2025 blieb Dwayne Johnsons (53) Look noch ein Geheimnis. Jetzt zeigt der neue Trailer den Schauspieler erstmals in voller Pracht als Maui. Den Halbgott kennt Johnson bestens: Bereits im Animationsfilm von 2016 und im Sequel von 2024 lieh er der Figur seine Stimme.
Dwayne Johnson verriet im Gespräch mit «Entertainment Weekly», dass er für seine Verwandlung in Maui rund 18 Kilo zusätzliches Material aus Maskenteilen, Haarteilen und einem gepolsterten Kostüm getragen habe. Die tägliche Vorbereitung für die Rolle habe etwa zweieinhalb Stunden in Anspruch genommen. Vor allem die körperliche Umstellung sei für ihn herausfordernd gewesen, weil das zusätzliche Gewicht seine Bewegungen und sein Spiel spürbar beeinflusst habe.
Dwayne Johnson mit Drei–Kilo–Perücke
Die auffälligste körperliche Veränderung, die Dwayne Johnson für «Vaiana» durchlief, betrifft jedoch seine Haare. Der für seine Glatze bekannte Superstar ist im Trailer plötzlich mit einer üppigen Lockenmähne zu sehen. Wie Regisseur Thomas Kail (49) «Entertainment Weekly» erklärte, wog die Perücke im nassen Zustand rund drei Kilo.
An der Seite von Dwayne Johnson spielt Catherine Laga'aia (19) die Titelheldin, die im Original Moana heisst. Für die Australierin ist es ihr Kinodebüt. Die samoanisch–neuseeländische Darstellerin Frankie Adams (32) verkörpert ihre Mutter Sina. Die aus «Die letzte Kriegerin» (1994) bekannte Rena Owen (63) ist als Vaianas Grossmutter zu sehen.
Die Realverfilmung von «Vaiana» soll am 9. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommen. Einen Tag später ist die USA an der Reihe. Zunächst war ein Start im Sommer 2025 geplant, doch im Frühjahr 2024 gab Disney eine Verzögerung um rund ein Jahr bekannt.