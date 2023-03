Clarkson hatte im Dezember letzten Jahres in einer Kolumne für die «Sun» geschrieben, man solle Herzogin Meghan (41) «nackt durch die Strasse treiben und mit Kot bewerfen». Daraufhin hagelte es Beschwerden beim britischen Presserat. Der 62-Jährige löschte daraufhin seine Kolumne wieder und entschuldigte sich per E-Mail bei Prinz Harry (38) und Meghan. Das royale Paar nahm die Entschuldigung jedoch nicht an: Die Kolumne sei «grauenvoll, verletzend und grausam gegenüber meiner Frau», erklärte Harry in einem Interview.