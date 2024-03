Neuer Wirbel um Kate: Palast ärgert sich über Armee

Das britische Verteidigungsministerium hat Prinzessin Kate (42) offenbar zu früh eingeplant. Wie unter anderem «The Telegraph» berichtet, will die Behörde eine Erklärung von der Website entfernen, in der angekündigt wurde, dass die Prinzessin von Wales an der Militärparade Trooping the Colour teilnimmt. Dies sei «ohne Genehmigung des Kensington Palastes» angekündigt worden, heisst es in dem Bericht.