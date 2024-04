Neuer Wirbel um Prinz Harry: Darf er seinen Vater noch vertreten?

Die Position des Staatsrates kann ihm aber offenbar nicht so leicht entzogen werden. Charles kann Prinz Harry laut «Mail Online» nur dann als «Counsellor of State» absetzen, wenn er das Parlament konsultiert. Wie die Zeitung unter Berufung auf Experten weiter berichtet, kann der Herzog von Sussex auch nicht von seinem Amt als Stellvertreter zurücktreten. Dies bedeute, dass Prinz Harry den Monarchen technisch gesehen immer noch vertreten könne, wenn dieser sich auf einer offiziellen Reise im Ausland befindet oder krank ist. Charles befindet sich derzeit wegen einer Krebserkrankung in Behandlung und nimmt keine offiziellen Aufgaben in der Öffentlichkeit wahr.