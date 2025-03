Neues Album «Based on a True Story»: Will Smith ist als Rapper zurück

Es geht um Will Smith auf diesem Album und um,sonst nichts. In «Beautiful Scars» reflektiert er mit Autotune–Einsatz über verpasste Chancen – darunter seine berühmte Entscheidung, die Hauptrolle in «Matrix» abzulehnen. In «Work of Art» stellt Smith zusammen mit seinem Sohn Jaden (26) vor Chorgesängen klar, dass er sowohl Jesus als auch Judas sei und erinnert dabei zeitweise an Kanye West (47), allerdings nicht musikalisch. Mit dessen Sunday Service Choir spricht er sich in «You Can Make It» zu sanften Klavierklängen und den Gesängen des Engelschores selbst Mut zu: «God opens a window when the devil closes the door.» Mit dem hoffnungsvollen Gospel–Song eroberte Smith bereits den ersten Platz der Gospel–Charts von Billboard. Weitaus düsterer wird es in «Tantrum», wo Smith aggressiv vom Ego rappt, das ihn gefangen hält und dem inneren Kind, das immer wieder Tobsuchtsanfälle bekommt. Und so weiter... Dieses Album ist persönlich, kämpferisch und offensiv, wie man es selten hört. Die Message: Nobody is perfect und auch Smith darf Fehler machen und sich selbst verzeihen.