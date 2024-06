Neues Album, neuer Look: Camila Cabello erfindet sich neu

Mit ihren 27 Jahren hat Camila Cabello bereits eine beeindruckende Karriere hinter sich. Im zarten Alter von nur 15 Jahren wurde die gebürtige Kubanerin im Jahr 2012 als Mitglied der Girlgroup Fifth Harmony in der US–Castingshow «The X Factor» bekannt, mit der sie zwei erfolgreiche Alben auf den Markt brachte. Als sie 2015 unabhängig von der Gruppe gemeinsam mit dem kanadischen Popstar Shawn Mendes (25) die Single «I Know What You Did Last Summer» veröffentlichte, kündigte sich bereits an, dass Cabello in ihrer weiteren Laufbahn noch Grösseres vorhatte.