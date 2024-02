Neues Album und Auftritt beim Super Bowl: Spannende Fakten zu Usher

Nach einem erfolgreichen Live–Album hatte Ushers drittes Album «8701» (2001) erfolgreiche Hits wie «U Remind Me» oder «U Got It Bad» zu bieten, die vierte Platte «Confessions» (2004) wiederum den Nummer–Eins–Song «Yeah!». Er gilt als die bisher erfolgreichste Single des Musikers und ist der erste und bisher einzige Nummer–Eins–Hit in Deutschland. Das Album, das auch «Caught Up» oder das Duett «My Boo» mit Alicia Keys (43) beinhaltete, brachte Usher zahlreiche Auszeichnungen bei den American Music Awards, MTV Europe Music Awards oder Grammy Awards ein. Bei den Grammys wurde es als «Best Contemporary R&B Album» ausgezeichnet. Es folgten die Alben «Here I Stand» (2008), «Raymond v. Raymond» (2010), «Looking 4 Myself» (2012) und «Hard II Love» (2016). Immer wieder arbeitete er äussert erfolgreich mit Kollegen zusammen. So entstanden in den Jahren Singles wie «OMG» mit will.i.am (48), «DJ Got Us Falling In Love» mit Pitbull (43) oder «Hot Tottie» mit Jay–Z (54). Insgesamt hat Usher weltweit mehr als 80 Millionen Platten verkauft.