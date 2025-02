Neues Album und Konzerte: Der Graf feiert mit Unheilig ein Comeback

Für die «Wieder Zurück»–Comeback–Konzerte sind für 2025 Auftritte in folgenden Städten angekündigt: 21. November in Leipzig (Haus Auensee), 6. Dezember in Hamburg (Inselpark Arena), 18. Dezember in München (Zenith), 20. Dezember in Berlin (Uber Eats Music Hall), 23. Dezember in Köln (Palladium) und 29. Dezember in Oberhausen (Turbinenhalle).