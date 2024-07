Neues Album und Welttournee: Powerwolf erobern die grossen Arenen

Die Europa–Tour startet am 04.10.24 in Hamburg, danach gibt es Konzerte am 05.10.24 in Amsterdam, am 06.10.24 in Antwerpen, am 09.10.24 in Nantes, am 10.10.24 in Esch an der Alzette, am 11.10.24 in Stuttgart, am 12.10.24 in Frankfurt, am 14.10.24 in Mailand, am 16.10.24 in Zürich und am 17.10.24 in Paris. Die Welttournee endet mit Auftritten am 18.10.24 in Oberhausen, am 19.10.24 in Berlin, am 21.10.24 in Krakau, am 22.10.24 in Budapest, am 23.10.24 in Wien, am 25.10.24 in München und zuletzt am 26.10.24 in Prag.