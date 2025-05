Neues Album von Peter Doherty: Nach dem Rausch

Man schliesst die Melodie–Fragmente, die Doherty auf diesem Soloalbum mal wieder sorglos aus dem Ärmel schüttelt, schnell ins Herz. Und ist am Ende selbst ein bisschen sorgloser. Spätestens beim dritten Durchgang des nicht mal 30 Minuten langen Werks, schwelgt man mit den Streichern in «Calvados» in Tagträumen oder summt gedankenverloren bei «Stade Océan» mit. Man lacht in «Pot Of Gold» über Zeilen wie «Daddy‹s trying to write you a lullaby so sweet/ And if that lullaby is a hit/Dad can buy you loads of cool shit». Man fühlt sich von der titelgebenden Single an alte Babyshambles–Zeiten erinnert, will beim schleppend–punkigen «Poca Mahoney›s» durch die Gassen torkeln und wundert sich beim dadaistischen «Fingee», dass Albernheit und Tiefe so nah beieinander liegen können.