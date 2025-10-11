Neues «Alien»-Script: Sigourney Weaver hatte Treffen mit Disney

Lob für die modernen «Alien»–Ableger

Das «Alien»–Universum ging aber auch ohne Weaver weiter: Erst im August feierte die aktuelle «Alien»–Serie «Alien: Earth» auf Disney+ Premiere. Die Produktion spielt im Jahr 2120, zwei Jahre vor den Ereignissen des ersten Films. «Ich kann ehrlich gesagt kaum glauben, dass es sich um eine Fernsehserie handelt», schwärmte Weaver gegenüber «Collider». Sie lobte besonders die Aktualität der Thematik und die Besetzung: «Es geht viel mehr um unsere Welt, was mit ihr passieren wird, was wichtig sein wird, und um die Rolle der Gier.»