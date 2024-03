Neues Bild und mehr Offenheit: So will Kate auf Foto-Panne reagieren

Dann soll Kate zurückkehren

In der Mitteilung des Palastes nach Kates Operation im Januar hiess es, Kate werde nach Ostern zurück erwartet. Nun berichtet die «Sunday Times» zudem, damit sei das Ende der Schulferien ihrer Kinder gemeint, nicht das Osterwochenende. Die Kinder kehren demnach am 17. April an die Lambrook School zurück. Insider gehen davon aus, dass Kate ab diesem Zeitpunkt wieder öffentliche Aufgaben übernimmt. Auch William werde sich während der Osterferien seiner Kinder eine Auszeit von öffentlichen Aufgaben nehmen, so die «Sunday Times». Wenn Kate zurückkommt, könnte sie auch mehr über ihre Auszeit erklären. Leute aus ihrem Umfeld glauben laut der «Times», dass sie zu gegebener Zeit mehr Informationen über ihre Genesung preisgeben werde, «aber zu ihren Bedingungen».