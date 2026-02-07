Neues Biopic: Austin Butler soll Lance Armstrong spielen

Das Projekt soll bereits einen Bieterstreit ausgelöst haben. Stuber leitet seit 2024 die Produktionsfirma United Artists, die Amazon gehört. Doch das Projekt habe es schon zuvor gegeben, sodass die Rechte noch nicht vergeben seien. Weiter heisst es, Stuber habe einige Filmprojekte, die er unabhängig von United Artist umsetzen wolle. Dieses sei eines davon.