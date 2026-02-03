Neues Biopic: Meryl Streep soll Joni Mitchell spielen

Ein Film aus Mitchells Perspektive

Regisseur Cameron Crowe pflegt seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft mit Joni Mitchell. Die Idee zum Film kam ihm im Traum, wie er in einem Interview mit der «New York Times» im September 2025 erzählte. Daraufhin kontaktierte er Mitchells Umfeld und erfuhr, dass die Sängerin sich schon länger gewundert habe, warum er nicht früher angerufen habe. Vor fünf Jahren machte Mitchell ihm dann ein aussergewöhnliches Angebot: «Lass uns jeden Montagabend verbringen. Du kommst vorbei, wir reden. Du kannst mich alles fragen, was du willst.»