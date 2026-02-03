Neues Biopic: Meryl Streep soll Joni Mitchell spielen

Die Gerüchteküche brodelte seit 2024, jetzt ist es wohl offiziell: Meryl Streep (76) wird die kanadische Musiklegende Joni Mitchell (82) auf der Leinwand verkörpern. Diese Neuigkeit verkündete Musik–Mogul Clive Davis (93) bei seiner traditionellen Grammy–Party in Los Angeles, wie das Magazin «Rolling Stone» berichtet.
Bei der Veranstaltung im Beverly Hilton begrüsste Davis die anwesenden Prominenten von der Bühne aus. Als er Mitchell vorstellte, liess er die Bombe platzen: Die dreifache Oscarpreisträgerin Streep werde die Sängerin in Cameron Crowes (68) lang erwartetem Biopic spielen. Ein Sprecher von Streep lehnte laut dem Blatt eine Stellungnahme ab, während Crowe selbst auf Davis' Ankündigung verwies.
Ein Film aus Mitchells Perspektive
Regisseur Cameron Crowe pflegt seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft mit Joni Mitchell. Die Idee zum Film kam ihm im Traum, wie er in einem Interview mit der «New York Times» im September 2025 erzählte. Daraufhin kontaktierte er Mitchells Umfeld und erfuhr, dass die Sängerin sich schon länger gewundert habe, warum er nicht früher angerufen habe. Vor fünf Jahren machte Mitchell ihm dann ein aussergewöhnliches Angebot: «Lass uns jeden Montagabend verbringen. Du kommst vorbei, wir reden. Du kannst mich alles fragen, was du willst.»
«Es waren die tiefgehendsten Gespräche, die ich je mit einem Künstler geführt habe», erklärte Crowe der Zeitung. Der Film werde Mitchells Leben aus ihrer ganz persönlichen Perspektive erzählen. «Ein Joni–Mitchell–Film sollte sich anfühlen wie ein Joni–Mitchell–Album. Sei gut zu den Menschen, die von Anfang an Fans waren», so Crowe.
Die Dreharbeiten zu dem Biopic sollen in diesem Jahr beginnen. In der Vergangenheit wurde bereits berichtet, dass auch Anya Taylor–Joy (29) eine Rolle darin übernimmt und eine jüngere Version von Mitchell spielt. Eine Bestätigung dafür steht noch aus.
Schauspiellegende wird Musiklegende
Joni Mitchell gilt als eine der einflussreichsten Musikerinnen des 20. Jahrhunderts. Mit anfangs vom Folk inspirierten Liedern entwickelte sie sich zur Ikone der Singer–Songwriter–Bewegung der 1970er Jahre. Zwischen 1967 und 2007 veröffentlichte Mitchell 19 Studioalben.
Am Sonntagabend bei den Grammy Awards selbst erhielt Mitchell, die bereits drei Album–Grammys sowie einen Ehren–Grammy hat, einen Preis für das beste historische Album für ihre Retrospektive «Joni Mitchell Archives: Volume 4 – The Asylum Years – (1976–1980)». Bei der Entgegennahme scherzte die Musikerin, die sich nach einem Hirnaneurysma 2015 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, laut «DailyMail»: «Das ist der meiste Glitzer und Glamour, den ich je bei den Grammys gesehen habe.»