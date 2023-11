Neues Buch behauptet: «Verwöhnter» Charles liebt extravaganten Luxus

Die Folge mit dem Titel «Worldwide Privacy Tour» von Anfang 2023 drehte sich um einen «Prinzen von Kanada» und seine Frau, die sich in einer Kleinstadt in den Bergen niederliessen. Die Ähnlichkeiten der Figuren mit Harry und Meghan waren kaum zu übersehen. In der Serie trug das Paar unter anderem Schilder mit den Aufschriften «Wir wollen unsere Privatsphäre» und «Hört auf, uns anzusehen». Dies soll eine Anspielung auf die Sussexes sein, die einerseits ihre Privatsphäre einklagen und andererseits mit Interviews, Netflix–Doku und Memoiren immer wieder die Öffentlichkeit suchen.