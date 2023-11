Neues Buch über britische Royals: Das sind die fünf grössten Aufreger

Das Leben der britischen Königsfamilie steht derzeit medial einmal mehr im Fokus: Erst startete die finale Staffel der Netflix–Serie «The Crown» mit den Geschehnissen rund um den Tod von Prinzessin Diana (1961–1997), und am heutigen Dienstag erscheint auch noch das Buch «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival». Mit seinen angeblichen Enthüllungen sorgt Autor Omid Scobie (42), der als Vertrauter von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) gilt, für mächtig Wirbel. Bereits vorab berichteten britische Medien wie «The Sun» und «Independent» über die grössten Aufreger, die der Journalist aus den Palastmauern erfahren haben will.