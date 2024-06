Neues Charles-Porträt: Aktivisten überkleben Gesicht des Königs

Einer der Männer überklebt das Gesicht des Monarchen. Auf dem Gemälde prangt daraufhin das Konterfei der aus der Reihe «Wallace & Gromit» bekannten Animationsfigur Wallace. Ein weiterer klebt eine Sprechblase auf, in der steht: «Kein Käse, Gromit. Schau dir all die Grausamkeiten auf RSPCA–Farmen an.» RSPCA steht für die «Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals». Charles ist Schirmherr der Tierschutzorganisation.