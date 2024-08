Neues Doppelinterview: Harry und Meghan sprechen über Hass im Internet

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sprechen in einem kommenden Doppelinterview im US–Fernsehen über ihren Kampf gegen Hass im Netz und Cybermobbing. Das hat das Network CBS mit einer kurzen Vorschau angekündigt. Es handelt sich um ein exklusives Gespräch für das Format «CBS News Sunday Morning», das am 4. August ausgestrahlt wird. Das Ganze soll auch im Stream via Paramount+ zu sehen sein. Ob das Interview in Deutschland über die Plattform abrufbar sein wird, ist derzeit unklar.