Neues Duell: «Joko & Klaas gegen ProSieben» tritt gegen Stefan Raab an

Dafür laufen mittwochs nun parallel zu «Du gewinnst hier nicht die Million» die Männer–Folgen von «Germany's next Topmodel». Doch letztere werden am 26. März enden, denn am 27. März werden die männlichen und weiblichen «GNTM»–Models aufeinandertreffen. Ab 3. April läuft die Modelshow dann nur noch donnerstags, statt mittwochs und donnerstags.