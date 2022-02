Ehrentag am 5. Februar

Neues Familienbild: Dänische Royals strahlen in Weiss

Die dänischen Royals haben anlässlich des 50. Geburtstags von Kronprinzessin Mary neue Familienbilder veröffentlicht. Die vier Kinder strahlen mit ihren Eltern in legeren Looks in Weiss in die Kamera.