Neues Firefox-Maskottchen: «Kit» als interaktive Hilfe im Browser

Dezente Hilfe, die nicht stören soll

Ein wichtiger Unterschied zu früheren digitalen Assistenten soll Kits Zurückhaltung sein: Es drängt sich angeblich nicht auf, stellt keine Fragen und unterbricht nicht den Arbeitsfluss. Die Figur taucht demnach nur kurz auf, erfüllt ihren Zweck und verschwindet wieder. Dadurch soll Unterstützung im Hintergrund entstehen, ohne dass sie als zusätzliche Komplexität wahrgenommen wird. Auch wenn Kit auf den ersten Blick wie eine reine Designidee wirkt, verfolgt Mozilla damit ein klares Ziel: den Browser zugänglicher und angenehmer zu machen. Die visuelle Rückmeldung soll für ein freundlicheres Nutzungserlebnis sorgen