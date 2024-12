Neues Foto von Archie und Lili erinnert an berühmtes Diana-Bild

«Entspannte» Feiertage geplant

Die Sussexes werden die Feiertage in diesem Jahr in ihrer Wahlheimat Kalifornien verbringen. Wie Meghan in einem Interview mit «Marie Claire» verriet, legt die Familie dabei Wert auf ein «entspanntes» Fest: «Wie jede andere Familie verbringen wir Zeit mit einem guten Essen, spielen Spiele – manchmal bringt jemand eine Gitarre mit.» Besonders wichtig sei es dem Paar, dass ihre Kinder die «Magie» der Weihnachtstradition erleben können.