Neues Foto von Archie und Lili: Herzogin Meghan begrüsst den Frühling

Am Donnerstag teilte die Ehefrau von Prinz Harry (40) ein Foto mit dem Titel «Auf den ersten Frühlingstag!» mit ihren 2,5 Millionen Followerinnen und Followern. Darauf zu sehen: ein Paar Kinderhände, die einen Korb mit frisch geernteten Erdbeeren halten und eine der Früchte in die Kamera streckt. Spätestens seit Meghans Netflix–Serie «With Love, Meghan» ist bekannt, dass die Herzogin zahlreiche Obst– und Gemüsesorten im eigenen Garten in Montecito anbaut – offenbar auch Erdbeeren.